Глава Hardcore Сульянов поставил миллион рублей на победу Дэвиса над Гарсией

Основатель Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов рассказал о ставке на победу Джервонты Дэвиса над Райаном Гарсией.

«Танк просто снесет Райана Гарсию. У него абсолютно другая, несвойственная мощь. И в последних десяти боях у них были совершенно разные оппозиции. Да и слишком легко Гарсию усадили на жопу. Я про бой с Люком Кэмбеллом. У чемпиона держалка должна быть иная в его годы, особенно перед боем с Джервонтой», — приводит слова Сульянова MMA.Metaratings.ru.

Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.