Глава лиги Pravda Boxing рассказал, готов ли он организовать бой Гассиеву

Глава лиги Pravda Boxing Хетаг Цопанов подтвердил, что задумывается над организацией поединка для Мурата Гассиева.

«Во Владикавказе сейчас бессмысленно это делать [бой Гассиева], как минимум в Москве. Но, я думаю, ближайшие его бои будут за границей. Но меня тоже не покидает мысль, чтобы сделать ему бой в рамках Pravda Boxing. В целом, он готов. Есть что обсудить», — сказал Цопанов «СЭ».

Гассиев в прошлом бою нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде. Бой состоялся 3 марта в Ереване, Армения.