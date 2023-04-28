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Сегодня, 13:08

Глава лиги Pravda Boxing рассказал, готов ли он организовать бой Гассиеву

Давид Хачатрян
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Глава лиги Pravda Boxing Хетаг Цопанов подтвердил, что задумывается над организацией поединка для Мурата Гассиева.

«Во Владикавказе сейчас бессмысленно это делать [бой Гассиева], как минимум в Москве. Но, я думаю, ближайшие его бои будут за границей. Но меня тоже не покидает мысль, чтобы сделать ему бой в рамках Pravda Boxing. В целом, он готов. Есть что обсудить», — сказал Цопанов «СЭ».

Гассиев в прошлом бою нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде. Бой состоялся 3 марта в Ереване, Армения.

Бокс
Мурат Гассиев
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