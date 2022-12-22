Де Ла Хойя отреагировал на поражение Рамиреса в бою с Биволом

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя прокомментировал поражение бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Хильберто Рамиреса (44-1) в бою с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Это был важный бой для Рамиреса. Он дрался против отличного боксера и, возможно, просто застыл на ринге, — сказал Де Ла Хойя в интервью Fightthype. — Отдаю Биволу должное. Он, должно быть, один из лучших бойцов в мире».

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).