Оскар Де Ла Хойя: «Рамирес может нокаутировать Бивола»

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (39-6) считает, что Хильберто Рамирес (44-0) сможет одолеть чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«Мне нравится, как Рамирес проводит комбинации, по нему трудно попасть, — сказал Де Ла Хойя EsNews. — Бивол — боец, который ждет, когда ты совершишь ошибку. Канело наносил одиночные удары, и он [Бивол] парировал их. У Рамиреса правильный геймплан, он будет выбрасывать много комбинаций.

Я ставлю на Рамиреса. Возможно, он сможет нокаутировать Бивола. Тогда я бы с удовольствием организовал бой Рамиреса и Канело в следующем году. Это будет мексиканская война».

Бивол подерется с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.