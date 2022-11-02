Эдди Хирн: «Джошуа подерется с Уайлдером в 2023 году»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) должен подраться с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2) в 2023 году.

«Если Эй Джей хочет провести следующий бой в апреле или мае, то он может сразу подраться с Диллианом Уайтом, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Если он хочет драться в феврале, то сперва ему нужно организовать разминочный бой. На этой неделе он прилетит в Абу-Даби, и мы обсудим с ним наш следующий шаг.

Еще в августе я отправил предложение Шелли Финкелю [промоутеру Уайлдера], и он ответил мне вчера. Я пригласил их сюда, в Абу-Даби. Они не смогут приехать, но, как я понял, Деонтей Уайлдер станет вторым соперником Энтони Джошуа в 2023 году. Все зависит от того, когда решит вернуться Джошуа. Если он вернется в начале года, то сразится с кем-то другим, а уже потом с Уайтом или Уайлдером".

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.