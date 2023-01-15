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Сегодня, 13:11

Боб Арум сообщил, что Ломаченко и Хейни проведут бой 20 мая

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что экс-чемпион мира Василий Ломаченко (17-2) и абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) встретятся 20 мая.

«Этот бой согласован, — сказал Арум Boxing Scene. — Дата установлена — 20 мая. Вопрос в том, где состоится поединок. Нью-Йорк? Не знаю. Проблема в том, что «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в это время играют на «Мэдисон-сквер-гарден».

Лас-Вегас? Может быть. Бой также может состояться на Ближнем Востоке. Ответ на этот вопрос будет у меня в течение ближайших 10 дней. Уверяю вас, этот поединок состоится".

Ломаченко победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Хейни во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.

Бокс
Василий Ломаченко
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