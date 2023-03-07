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Сегодня, 23:07

Глава RCC Boxing не согласен с решением судей в поединке Исмаилова и Штыркова

Отдел единоборств «СЭ»
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о поединке Магомеда Исмаилова против Ивана Штыркова по правилам бокса на турнире в Екатеринбурге. По итогам шести раундов победу большинством судейских голосов одержал Исмаилов.

«Я вполне доволен боем. Ваня выдавал такие, чисто боксерские комбинации. Видно, что он готовился. Результат, я не согласен. Было ближе к ничьей. Один судья там насудил все шесть раундов, но всякое бывает, и судьи ошибаются. Понятно, что у них свое мнение, у меня свое. Но, ближе было к ничьей. Для обоих это хороший опыт в именно в боксе, и Ваня меня удивил. Если он пойдет дальше, то будет еще интересней», — приводит слова Титова пресс-служба RCC.

Иван Штырков и&nbsp;Магомед Исмаилов. «Люблю тебя, братишка. Что расстроился?» Исмаилов еще раз победил, а затем утешил Штыркова

Бокс
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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