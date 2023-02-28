Анатолий Сульянов заявил, что разрабатывает бой Тайсона и Холифилда

Глава лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) и Эвандер Холифилд (44-10) могут провести третий бой в его лиге.

«Если серьезно, то это был лучший вечер бокса [в Саудовской Аравии] из всех, что нам довелось посетить, — написал Сульянов в соцсетях. — Нереальная атмосфера, гостеприимство руководства Саудовской Аравии, прекрасная организация, нетворкинг, обмен контактами, новые коннекты, возможности и сумасшедший мейн-ивент.

Ну и кроме шуток, Тайсон-Холифилд III уже в разработке, локация — Эр Рияд. Промоушн Hardcore Boxing. Dream Big. Think global. Следующая остановка Дубай, 18 марта».

Холифилд и Тайсон встречались дважды. Оба раза победил Холифилд.