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Сегодня, 14:12

Глава WBC назвал лучшего боксера современности

Давид Хачатрян
Боксер Тайсон Фьюри.
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что не вина чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), что другие боксеры не хотят с ним драться.

«Он [Фьюри] стал жертвой того, что стал лучшим бойцом современности, поэтому никто не хочет с ним драться. Тайсон Фьюри был готов драться с любым. Так что я немного разочарован. Я очень сочувствую Тайсону Фьюри. Это не его вина», — сказал Сулейман talkSPORT.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Тайсон Фьюри
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