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Сегодня, 10:18

Глава WBC ответил Биволу: «Жаль, что он стал жертвой ситуации»

Давид Хачатрян
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Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что его позиция касательно недопуска чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) на бой за титул WBC не является чем-то личным.

«Наша позиция не является личной, и нам очень жаль, если она кого-то задела. Мы — санкционный орган, который борется за мир, против злоупотребления властью. Очень жаль, что он [Бивол] стал жертвой в этой ситуации», — сказал Сулейман Izquierdazo Boxeo.

Ранее Бивол заявил, что считает несправедливостью, что он, уроженец Киргизии, не может драться за статус абсолютного чемпиона мира, в то время как чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) может, учитывая, что он из России, но представляет Канаду.

Бокс
Дмитрий Бивол
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Бивол: «Бетербиев из России, но почему-то мне не дают драться за титулы. Это несправедливо»