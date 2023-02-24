0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 16:42

Дрозд: «Мейвезер свое величие показал давным-давно. Сейчас Флойд просто зарабатывает деньги

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд считает, что у Флойда Мейвезера есть все шансы одолеть соперника Аарона Чалмерса в их предстоящем поединке.

«Свое величие нужно показывать с лучшими боксерами мира. И Флойд это уже сделал давным-давно. Сейчас Флойд просто зарабатывает деньги. Я очень надеюсь, что он выиграет этот бой. Величия в этом бою я не думаю, что он сможет показать», — сказал Дрозд РЕН ТВ.

По его словам, он вообще мало что знает о Чалмерсе.

«Он боксирует с человеком — с прохожим. Флойд боксирует с неизвестным атлетом. Вот эта ситуация выглядит так», — отметил он.

Телеканал РЕН ТВ покажет эту схватку в прямом эфире 25 февраля.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1079002-drozd-uveren-v-pobede-meivezera-nad-chalmersom
Григорий Дрозд
Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Проводников — о бое между Штырковым и Исмаиловым: «Пусть развлекут публику, у обоих есть хорошие колотушки»

Дрозд пожелал Гассиеву выглядеть достойно в бою против Балогуна