Дрозд: «Мейвезер свое величие показал давным-давно. Сейчас Флойд просто зарабатывает деньги

Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд считает, что у Флойда Мейвезера есть все шансы одолеть соперника Аарона Чалмерса в их предстоящем поединке.

«Свое величие нужно показывать с лучшими боксерами мира. И Флойд это уже сделал давным-давно. Сейчас Флойд просто зарабатывает деньги. Я очень надеюсь, что он выиграет этот бой. Величия в этом бою я не думаю, что он сможет показать», — сказал Дрозд РЕН ТВ.

По его словам, он вообще мало что знает о Чалмерсе.

«Он боксирует с человеком — с прохожим. Флойд боксирует с неизвестным атлетом. Вот эта ситуация выглядит так», — отметил он.

Телеканал РЕН ТВ покажет эту схватку в прямом эфире 25 февраля.