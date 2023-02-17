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Сегодня, 14:16

Дрозд — о бойкоте Польшей ЧМ по боксу из-за участия России: «Фокусироваться надо на том, что нашу команду допустили»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что польская ассоциация бокса приняла решение бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира из-за участия в них российских и белорусских спортсменов.

«Ожидали такую реакцию. Мне кажется, фокусироваться надо на том, что нашу команду допустили, белорусов, а не что кто-то против. Мы слишком долго находимся под необъективными санкциями, касаемо спортсменов. Подустали уже от этого. Надо радоваться, что мы едем официально на чемпионат мира! Надеюсь, что там будет гимн и флаг. А поляки... Бог с ними! Не хотят ехать, пусть не едут, как американцы», — сказал Дрозд «СЭ».

Ранее от участия в мужском и женском чемпионатах мира отказалась Федерация бокса США и Федерация бокса Великобритании.

Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года, несмотря на действующие рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран.

Мужской чемпионат мира пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая, женский — в Дели с 15 по 31 марта.

Григорий Дрозд
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Польша бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян

Дрозд — о ЧМ по боксу: «Для наших спортсменов бойкоты не проблема. Они рады, что их допустили»