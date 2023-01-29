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Сегодня, 16:42

Дрозд: «Ярд тоже молодец, цеплялся за каждый эпизод, но не смог совладать с мощным Бетербиевым»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Классный поединок и Ярд не подкачал. Я ожидал от него конкурентный бой. Артур оказывал давление, разрушал, прозевнул в пятом раунде, перетерпел и закончил поединок нокаутом. Настоящий чемпионский бой. Ярд тоже молодец, цеплялся за каждый эпизод, прекрасная скорость, пытался, искал, но не смог совладать с мощным Бетербиевым. Сам поединок смотрелся прекрасно.

Ярд оказал больше сопротивления, чем Александр Гвоздик, он работал смелее, чем Гвоздик. Он сделал намного больше. Но реванша не может быть. Ярду дали возможность. Такие шансы выпадают раз-два в жизни. Он может по-новому дойти до титула, но сегодня своим шансом не воспользовался, поэтому придется вставать в очередь. Для Бетербиева, как для Дмитрия Бивола есть два хороших варианта для следующего поединка — Каллум Смит и Джошуа Буатси", — сказал Дрозд MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 29 января в Лондоне Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе в поединке против британца Энтони Ярда.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/drozd-schitaet-chto-yard-sozdal-bolshe-problem-beterbievu-chem-gvozdik-223689/
Артур Бетербиев
Григорий Дрозд
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