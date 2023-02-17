Дрозд — о ЧМ по боксу: «Для наших спортсменов бойкоты не проблема. Они рады, что их допустили»

Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» рассказал, могут ли бойкоты чемпионата мира по боксу отразиться на российских спортсменах.

«Самое плохое влияние на наших спортсменов может оказать невыезд на соревнования, если они не будут боксировать, соревноваться. Вот это будет очень плохо. А все остальное — рабочие моменты. Уверен, если спросить у любого члена нашей сборной, все рады, что будут участвовать в чемпионате мира. Для наших спортсменов бойкоты не проблема. Они рады, что их допустили», — сказал Дрозд «СЭ».

Ранее от участия в мужском и женском чемпионатах мира отказалась Федерация бокса США и Федерация бокса Великобритании. Польская ассоциация бокса также приняла решение бойкотировать соревнования.

Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года, несмотря на действующие рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран.

Мужской ЧМ пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая, женский — в Дели с 15 по 31 марта.