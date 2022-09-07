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7 сентября, 16:23

Харитонов может провести боксерский поединок против Кудряшова

Анна Горшкова
Корреспондент

Промоутер Алексей Титов сообщил, что российский боец ММА Сергей Харитонов может провести боксерский поединок против Дмитрия Кудряшова.

«Планируем шоу на 25 ноября в Москве. В главном бою выступит Дмитрий Кудряшов, со-главный бой пройдет с участием Василия Войцеховского, — цитирует Титова ТАСС. — Рассматривали бой Харитонов — Кудряшов, но приняли решение отложить на следующий год. У Кудряшова будет иностранный соперник».

42-летний Харитонов провел 42 поединка по правилам ММА. Он одержал 32 победы, потерпел 8 поражений, еще 2 боя с его участием были признаны несостоявшимся.

В активе 36-летнего Кудряшова 25 побед (24 нокаутом) и пять поражений на профессиональном ринге.

Источник: https://tass.ru/sport/15685435
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Сергей Харитонов
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