Девин Хейни: «Ломаченко — жалкий неудачник. Выгоните его из бокса»

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0) отреагировал на то, что команда Василия Ломаченко (17-3) подала апелляцию и настаивает на матче-реванше.

«Этот парень — жалкий неудачник... Выгоните этого привилегированного неудачника из бокса, он оправдывается на ходу! Прими свое поражение как мужчина и перестань плакать... Все было подстроено так, чтобы ты вновь выиграл пояса, а ты облажался! Пусть комиссия вернет мне мои 400 тысяч за тот толчок [на битве взглядов]!» — написал Хейни в соцсетях.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, США.