Хильберто Рамирес хочет отомстить Биволу за Сауля Альвареса

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (44-0) заявил, что планирует порадовать мексиканских фанатов в поединке с Дмитрием Биволом.

«С нетерпением жду боя, чтобы показать людям, на что я способен, — сказал Рамирес в интервью FightHype. — Бивол — жесткий боец. Это реально хороший для меня вызов. Но я намерен отомстить ему за то, что он победил мексиканца. Я ожидаю от него лучшего выступления. Думаю, мы покажем захватывающий поединок».

Дмитрий Бивол (20-0) и Рамирес подерутся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.