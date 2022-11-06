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Сегодня, 10:27

Рамирес: «Я сделал достаточно для победы над Биволом, но судьи сделали свою работу»

Рамирес считает, что победил Бивола
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (44-1) считает, что он победил чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Я донес до него много ударов. Думаю, я сделал достаточно для победы, но судьи сделали свою работу, — сказал Рамирес на пресс-конференции после боя. — Тем не менее я благодарен, что получил такую возможность. Поздравляю Бивола и его команду с победой».

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
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