Рамирес: «Я сделал достаточно для победы над Биволом, но судьи сделали свою работу»

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (44-1) считает, что он победил чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Я донес до него много ударов. Думаю, я сделал достаточно для победы, но судьи сделали свою работу, — сказал Рамирес на пресс-конференции после боя. — Тем не менее я благодарен, что получил такую возможность. Поздравляю Бивола и его команду с победой».

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).