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Сегодня, 08:13

Эдди Хирн: «Хейни будет бить Ломаченко в каждом раунде»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) уверенно побьет экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (17-2).

«Я уверен, что Хейни спокойно победит Ломаченко. Он выиграет каждый раунд, — сказал Хирн FightHype. — Хейни — потрясающий боец, и бой с Ломаченко — это прекрасная для него возможность. После этого боя он поднимется в другую весовую категорию, и там для него есть несколько громких боев».

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.

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