Эдди Хирн: «Сауль Альварес готов подраться с Усиком»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) готов подраться с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) в крузервейте.

«Как только Усик победил Эй Джея, он [Альварес. — Прим. «СЭ"] пошутил, что может подраться с Усиком. При всем уважении, он действительно готов подраться с Усиком в крузервейте. Он дрался с Биволом в полутяжелом, и он без проблем бы подрался с Бенавидесом в среднем весе», — сказал Хирн DAZN Boxing Show.

Альварес в прошлом бою победил чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) в третьем бою единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116-112, 115-113, 113-115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.