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Сегодня, 12:16

Эдди Хирн: «Ведем переговоры, чтобы бои Усик — Фьюри и Джошуа — Уайлдер состоялись в один вечер»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что в конце года на Ближнем Востоке может состояться громкий боксерский вечер, на котором встретятся чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0), а также бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) и бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Можно сказать наверняка, что следующий большой бой Эй Джея состоится на Ближнем Востоке в декабре, — сказал Хирн IFL TV. — Его соперником будет либо Тайсон Фьюри, либо Деонтей Уайлдер. Таковы планы.
Также ходят разговоры, что [на Ближнем Востоке] состоится бой Фьюри и Усика, а также Эй Джея с Уайлдером в один вечер. Организация этого мероприятия будет стоить колоссальных денег, но это было бы эпично. Сейчас мы ведем переговоры».

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

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