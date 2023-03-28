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Сегодня, 15:51

Хрюнов поделился ожиданиями от боя Дацика и Джонсона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов считает, что поединок Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона станет одним из самых непредсказуемых в истории турниров «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По его словам, было очень непросто организовать бой.

«Мешали конкуренты, мешали люди, которые просто хотели расправиться со Славой», — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова.

Промоутер также заявил, что Джонсон приехал преподать урок бокса Дацику.

Поединок Дацика и Джонсона пройдет в Москве 31 марта. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1088868-khriunov-podelilsia-ozhidaniiami-ot-poedinka-datsika-protiv-dzhonsona
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