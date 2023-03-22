0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:37

Хрюнов: «Фьюри может организовать бой с Микки-Маусом и собрать полный стадион»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов поделился мыслями об отмене боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Новость неожиданная, многие ждали этого события. Но надо понимать, что современный профессиональный спорт и бокс в частности — это бизнес. Видимо команда Усика не договорилась с командой Фьюри. Думаю, им надо пойти на уступки и принять условия британцев. Усик не в том положении, он не так популярен и в плане бизнеса, они находятся в совершенно разных точках. Фьюри может организовать бой с Микки-Маусом и собрать полный стадион», — цитирует Хрюнова Legalbet.

Поединок Усик — Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на «Уэмбли». 22 марта менеджер боксера из Украины сообщил об отмене боя.

Источник: https://legalbet.ru/news/15058001/
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
1
0
Читайте также
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Флойд Мейвезер назвал бой, который он хочет увидеть