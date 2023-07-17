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Сегодня, 21:44

IBA рассматривает вариант выхода из олимпийского движения

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная ассоциация бокса (IBA) на заседании совета директоров в Таиланде провела обсуждение возможного выхода из олимпийского движения, сообщает Inside the Games.

«Сегодня может случиться поворотный момент для всего бокса, поскольку мы намечаем стратегический курс на инклюзивное глобальное будущее этого вида спорта. IBA идет вперед, несмотря ни на что. Мы с нетерпением ждем реализации всех обсуждаемых деталей для будущего бокса и наших спортсменов», — приводит издание слова Кремлева.

По данным источника, глава IBA Умар Кремлев также провел несколько частных встреч, где рассматривалась возможность исключения организации из движения.

Международная ассоциация бокса отправлена в&nbsp;нокаут. МОК отправил в нокаут любительский бокс. Международная ассоциация окончательно лишена признания

Ранее сообщалось, что Азиатская конфедерация бокса (ASBC) планирует выйти из состава IBA.

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение выступили 69 человек из 70, один проголосовал против. Президент IBA 14 июня заявлял, что проблемы организации связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве МОК.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил срочный запрос IBA о приостановлении исполнения рекомендации МОК о лишении организации признания.

Источник: Inside the Games
Бокс
Умар Кремлев
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