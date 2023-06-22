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Сегодня, 19:28

IBA указала на политизированность решения МОК о лишении признания

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная ассоциация бокса (IBA) считает политизированным решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении организации признания.

«Действия МОК обусловлены политическими решениями, а не мнением спортивного сообщества, в том числе боксерского, и, главное, интересами спортсменов и тренеров. Решение противоречит основополагающим принципам олимпизма, закрепленным в Олимпийской хартии», — говорится в заявлении IBA.

В заявлении подчеркивается, что МОК избегал прямого общения с IBA, игнорируя прогресс организации и не реагируя на глобальные изменения, которые произошли за последние два года.

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Международная ассоциация бокса отправлена в&nbsp;нокаут. МОК отправил в нокаут любительский бокс. Международная ассоциация окончательно лишена признания

Источник: ТАСС
Бокс
МОК
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