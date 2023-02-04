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Сегодня, 22:17

Ибрагимов: «Бетербиев в очередной раз выдержал натиск и завершил бой в своем репертуаре»

Алина Савинова
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов рассказал о своих впечатлениях от победы россиянина Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Честно говоря, я ожидал именно такой бой, потому что Ярд — очень чувствительный боксер, он очень хорошо работает на ногах, сильно бьет. Поэтому мои ожидания оправдались. Артур в очередной раз выдержал натиск и завершил бой в своем репертуаре.

Ярд, конечно, у себя на родине выглядел лучше, качественнее и быстрее, чем в бою с Ковалевым. Он также показал свой характер, и даже два раунда наступал сам, не сломавшись после старта. Ярд был очень подготовленный, он был настроен на победу, а не просто отбывал номер. В итоге Ярд пропустил хороший удар. Тренеры оценили состояние своего боксера и своевременно остановили встречу, потому что Артур не останавливался и мог нанести больше ущерба. Остановка была верной», — цитирует Ибрагимова Metaratings.ru.

По итогам поединка Бетербиев защитил три титула — чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO. Для россиянина эта победа стала 19-й в 19 боях в профессиональной карьере. Британец потерпел третье поражение в 26 поединках.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ibragimov-beterbiev-pobedil-yarda-v-svoem-repertuare-225285/
Бокс
Артур Бетербиев
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