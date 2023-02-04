Ибрагимов считает маловероятным поединок между Бетербиевым и Биволом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов оценил вероятность проведения боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я читал, что Боб Арум предлагает такие условия, что Эдди Хирн никогда на них не согласится. Боксеры биться готовы, а решают промоутеры. Они оба готовы встретиться, но есть еще и телевидение. Очень редко вещатели договариваются между собой, как это было в поединке Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Вероятность боя маловероятна.

Мне было бы интересно посмотреть на наших боксеров, советско-российский бокс. Бивол и Бетербиев могут показать очень красивый и хороший поединок. Но для Америки, там наши ребята чужие, и эта встреча там не интересна, а в России ее бы посмотрели», — цитирует Ибрагимова Metaratings.ru.

Бетербиев и Бивол владеют главными чемпионскими поясами в полутяжелом весе. Бетербиев — по версиям WBC, WBO и IBF, Бивол — по версии WBA. Победитель возможного боя между Артуром и Дмитрием получит звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.