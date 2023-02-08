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Сегодня, 12:40

Источник: Головкин освободил титул чемпиона мира по версии IBF

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, сообщает Boxing Scene.

Головкин удерживал титул IBF в среднем весе более трех лет и последний раз защищал его 30 ноября 2021 года.

В ноябре 2022 года стало известно, что Головкин должен провести следующую защиту титулов против австралийского средневеса Майкла Зерафа.

Стандартный протокол потребует от IBF определить двух претендентов на вакантный титул. На данный момент первое место в рейтинге занимает непобежденный Фалькао, второе — австралиец Зерафа.

На счету 40-летнего Головкина 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

Источник: Boxing Scene
Бокс
Геннадий Головкин
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