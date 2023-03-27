Калеб Плант: «Поздравляю Бенавидеса. Мы разобрались как настоящие мужчины»

30-летний боксер Калеб Плант (22-2) прокомментировал свое поражение обладателю временного титула WBC во втором среднем весе Дэвиду Бенавидесу (27-0).

«Я в порядке. Никаких травм, ничего такого. Просто пропустил несколько ударов. Я вернусь. Поздравляю Бенавидеса. Я не оправдываюсь. Он был лучше. У нас было крутое противостояние, и мы разобрались в нем как настоящие мужчины», — написал Плант в Twitter.

Бенавидес победил Планта единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.