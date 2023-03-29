Камил Гаджиев: «Дацик — человек, который по-прежнему опасен»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал исход боя между Вячеславом Дациком и Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом на Ural FC.

«В прошедшие выходные Дацик прибил Мондрагона за 40 секунд. Ну что говорить? Правый кросс работает. Когда тебе много лет, ты не так сильно рассчитываешь на скорость и функционалку, но удар остается, и он у Дацика есть. Дацик — человек, который по-прежнему опасен», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Дацик нокаутировал Дос Сантоса в первом раунде. Бой состоялся 25 марта в лиге Ural FC в Самаре.