Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Бокс/ММА

Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:27

Камил Гаджиев: «Дацик — человек, который по-прежнему опасен»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал исход боя между Вячеславом Дациком и Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом на Ural FC.

«В прошедшие выходные Дацик прибил Мондрагона за 40 секунд. Ну что говорить? Правый кросс работает. Когда тебе много лет, ты не так сильно рассчитываешь на скорость и функционалку, но удар остается, и он у Дацика есть. Дацик — человек, который по-прежнему опасен», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Дацик нокаутировал Дос Сантоса в первом раунде. Бой состоялся 25 марта в лиге Ural FC в Самаре.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=budBLwHmvnk
Вячеслав Дацик
Камил Гаджиев
0
Читайте также
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Усик начал переговоры о бое с Даниелем Дюбуа