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Сегодня, 12:10

Камил Гаджиев считает, что прощальный бой Федора Емельяненко в России не даст эмоций

Виктория Кравченко
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Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему не стоит проводить прощальный бой Федора Емельяненко в России. По его мнению, ему будет сложно подобрать соперника.

«Это должен быть парень с именем, но который не будет фаворитом. Я говорю, исходя не из спортивного интереса. Просто прощальные бои — это всегда немножко политика. Будет ли такой бой событием? Конечно, да. Кайфанем ли мы от этого боя? Вряд ли. Эмоций этот бой не дает», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

4 февраля Емельяненко встретится с Райаном Бейдером за пояс Bellator в тяжелом весе. Этот бой может стать последним в карьере Федора.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kamil-gadzhiev-proshhal-ny-j-boj-fedora-v-rossii-ne-dast-e-motsij/
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