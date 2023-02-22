Карл Фроч: «Фьюри нокаутирует Усика»

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) нокаутирует чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Я думаю, что Фьюри против Усика — отличный бой, — отметил Фроч Pro Boxing Fans. — Фьюри слишком велик для Усика. Мне кажется, Усик будет умен на старте боя, но на определенном этапе Тайсон Фьюри приблизится к нему, прислонится и начнет наносить удары. Он нанесет ему пару рассечений, и я думаю, что на этом бой будет окончен. Он просто слишком большой и слишком хорош. Мой прогноз — Фьюри нокаутирует Усика».

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.