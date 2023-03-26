Карл Фроч назвал бойца, который забрал душу Энтони Джошуа

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) считает, что бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) подкосило поражение Энди Руису-младшему в январе 2019-го.

«К сожалению, Джошуа проиграл Энди Руису, — отметил Фроч на своем YouTube-канале. — Этот проигрыш Руису забрал часть его души, разрушил его, заставил его нервничать.

Ладно, в матче-реванше он добился победы, он перебоксировал его в Саудовской Аравии, победил по очкам, но это было не то выступление, которое убедило меня в том, что он снова верит в себя. Он дрался испуганно, на задних лапах».

Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся 1 января 2019-го. 7 декабря того же года Джошуа победил Руиса единогласным решением судей (118-110, 118-110, 119-109).