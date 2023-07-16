Карл Фроч: «Бой Фьюри и Нганну — это полная ерунда»

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) раскритиковал предстоящий поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Бой Фьюри и Нганну — это полная ерунда, — сказал Фроч в интервью Genting Casino. — Единственная причина, по которой этот бой состоится, заключается в том, что у Фьюри выходит сериал на Netflix, а кроссоверный бой хорошо вписывается в шоу Netflix. Я думаю, что Фьюри больше интересует блеск и гламур вокруг его собственного шоу Netflix, чем бой с кем-либо еще, но Тайсон Фьюри может делать все, что захочет.

Он провел трилогию с Деонтеем Уайлдером, он победил Владимира Кличко, он — главный человек в супертяжелом весе. Если Тайсон Фьюри говорит, что сегодня вторник, то это вторник, никто с ним спорить не будет. Но Бой Фьюри и Нганну — это полная ерунда, мне это совсем не интересно, ни в малейшей степени, потому что это не боксерский поединок.

Мне интересны ММА и UFC, но кроссовер-бои не работают. Мейвезер доказал это в бою с Макгрегором, это было несопоставимо, и это всегда будет несопоставимо, когда боксер дерется с бойцом смешанных единоборств на боксерском ринге, и наоборот, если боксер выходит в клетку".

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.