Окампо: «Тим Цзю — воин, который без страха идет напролом»

Мексиканский боксер Карлос Окампо (34-2) в преддверии поединка с временным чемпионом WBO в первом среднем весе Тимом Цзю (22-0) рассчитывает увезти пояс на родину.

«Я с нетерпением жду боя с Тимом Цзю, — приводит слова Окампо BoxingScene. — Мы оба воины, которые без страха идут напролом. Фанаты будут истинными победителями в этот вечер, потому что я иду за этим титулом во что бы то ни стало. И он вернется в Мексику вместе со мной. Цзю не захочет отдавать его мне, так что мне придется просто забрать у него титул».

Цзю подерется с Окампо 18 июня в Австралии.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Окампо прошлый бой проиграл Себастьяну Фундоре (20-1) единогласным решением судей (111-117, 110-118, 109-119). Бой состоялся 8 октября 2022-го в Карсоне, США.