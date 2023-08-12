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Сегодня, 18:55

Кевин Джонсон: «Все рестораны России подтверждают, каким мусором питаются в США»

Алина Савинова
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Американский боксер Кевин Джонсон высказался о разнице в качестве еды в России и в США.

«Лучший президент — из России, лучший боксер — из России, лучший промоутер — из России, лучший учитель русского языка и бачаты — тоже из России. Лучшая еда — также из России. Когда Владимир Путин говорит, что у вас в России нет ГМО — вы даже не представляете, как вам с этим повезло. Посмотрите на то, что творится в США. Я сказал семье, что хочу вернуться и повидаться, но теперь мне даже страшно подумать, что я вообще буду там есть? Нужен завтрак, обед и ужин — я же не могу там голодать. Это правда — все рестораны в России подтверждают, каким мусором мы питаемся в Америке. Я не большой едок и гурман, но даже о простой еде в США приходится переживать», — цитирует Джонсона Metaratings.ru.

В апреле Джонсон заявил, что хотел бы получить российское гражданство и жить в России. 8 августа стало известно, что американский боксер изменил свое имя в честь президента РФ Владимира Путина.

31 марта Джонсон решением судей победил россиянина Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 18 августа он проведет поединок с российским боксером Марком Петровским в рамках этого же турнира.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/amerikanskii-bokser-dzhonson-vse-restorany-rossii-podtverzhdayut-kakim-musorom-pitayutsya-v-ssha-273686/
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