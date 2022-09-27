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27 сентября, 08:17

Колумбийского боксера ввели в кому из-за травм, полученных на ринге

Карен Саркисян
Корреспондент

Колумбийский боксер Луис Киньонес введен в состояние искусственной комы после боя, сообщает канадский телеканал RDS со ссылкой на пресс-службу медицинской клиники в Барранкилье.

В субботу, 24 сентября, 25-летний колумбиец провел рейтинговый бой весовой категории до 63,5 кг против венесуэльского боксера Хосе Муньоса в Барранкилье. Бой завершился в заключительном, восьмом, раунде тяжелым нокаутом колумбийца, которого унесли с ринга на носилках.

По информации врачей, Киньонес был прооперирован из-за черепно-мозговой травмы и введен в состояние искусственной комы на двое суток. Медики оценивают прогнозы на жизнь боксера как неутешительные.

Кионьонес начал свою профессиональную карьеру в 2018 году. На счету боксера 10 побед (6 нокаутом) и 1 поражение.

Источник: https://www.rds.ca/combat/boxe/un-boxeur-colombien-entre-la-vie-et-la-mort-apres-un-combat-1.16301135
Бокс
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