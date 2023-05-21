Команда Ломаченко подаст апелляцию после поражения от Хейни

Менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3) Эгис Климас заявил на пресс-конференции, что они обжалуют поражение абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хейни (29-0).

«Я буду говорить все как есть. Это крупнейшее ограбление. Рождество [для Хейни] наступило летом, и мы не оставим это так. Я гарантирую, что мы будем протестовать, мы будем подавать апелляцию. Кто-то должен положить конец этой несправедливости. Когда судьи выставляют такие безумные оценки, они не думают, как тяжело пашут боксеры, чтобы оказаться там, где они есть. Мы пойдем до конца, чтобы подать апелляцию и, возможно, мы не выиграем. Может быть, все останется так, как есть. Скорее всего, так и будет. Но мы хотим показать, какой должна быть справедливость», — сказал Климас.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.