Костя Цзю дал прогноз на выставочный поединок между Рикки Хаттоном и Марко Баррерой

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал анонсированный выставочный поединок между Рикки Хаттоном и Марко Баррерой.

«Я не являюсь сторонником таких дел, когда выступают пенсионеры. Марко Антонио уже исполнилось 48 лет, Рикки — 44 года. Это показательный выход на ринг. Не знаю мотивацию этих спортсменов. Зачем они это делают? Также я не понимал мотивацию Майка Тайсона и Роя Джонса. У меня есть единственное пожелание, чтобы Хаттон и Баррера обошлись без травм. Мы уже не дети. Здоровье у нас на первом месте», — сказал Цзю MMA.Metaratings.ru.

48-летний Баррера завершил карьеру в 2011 году. В июне прошлого года он вернулся на ринг в показательном поединке против 39-летнего Хесуса Сото Карасса.

43-летний Хаттон официально объявил о завершении карьеры летом 2011 года.