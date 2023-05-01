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Сегодня, 14:21

Костя Цзю отреагировал на решение WBC заблокировать поединок Бетербиева с Биволом

Алина Савинова
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал новость о том, что Всемирный боксерский совет (WBC) заблокировал поединок между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я не хотел бы, что наши ребята боксировали друг с другом. Но если организация организовывает этот бой, значит, это их решение. Кто-то должен стать абсолютным чемпионом. Наверняка, одна из причин отказа — бой с Каллумом Смитом. Потому что, являясь чемпионом, у спортсменов есть девять месяцев на то, чтобы выступить против обязательного претендента. Когда каждый из них выступит против обязательного претендента, тогда они смогут боксировать между собой», — приводит Sport24 слова Цзю.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поединок не состоится из-за позиции по России и СВО.

Источник: https://sport24.ru/news/boxing/2023-05-01-kostya-tszyu-otreagiroval-na-resheniye-wbc-zablokirovat-boy-beterbiyeva-protiv-bivola-iz-za-svo
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
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