Костя Цзю отреагировал на решение WBC заблокировать поединок Бетербиева с Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал новость о том, что Всемирный боксерский совет (WBC) заблокировал поединок между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я не хотел бы, что наши ребята боксировали друг с другом. Но если организация организовывает этот бой, значит, это их решение. Кто-то должен стать абсолютным чемпионом. Наверняка, одна из причин отказа — бой с Каллумом Смитом. Потому что, являясь чемпионом, у спортсменов есть девять месяцев на то, чтобы выступить против обязательного претендента. Когда каждый из них выступит против обязательного претендента, тогда они смогут боксировать между собой», — приводит Sport24 слова Цзю.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поединок не состоится из-за позиции по России и СВО.