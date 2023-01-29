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Сегодня, 10:30

Цзю — о Бетербиеве: «Главное — победа. А критиками пускай будет тренерский состав»

Костя Цзю прокомментировал победу Бетербиева в поединке с Ярдом
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал «СЭ» победу россиянина Артура Бетербиева в поединке с британцем Энтони Ярдом.

«Поздравляю его с победой. Может быть, бой складывался не так, как он планировал, потому что некоторые раунды он проигрывал. Но в итоге он все равно победил. Судьи не отдавали преимущество Бетербиеву в момент нокдауна? Он бился не у себя на родине. Бой был очень близкий. Не у себя дома нужно выигрывать раунды более убедительно. Но на протяжении боя я был спокоен. Главное — победа. А критиками пускай будет тренерский состав», — сказал Цзю «СЭ».

Эта победа стала для Бетербиева 19-й в карьере. 38-летний боксер выиграл все 19 боев в профессиональном боксе, он нокаутировал всех своих соперников.

Артур Бетербиев
Костя Цзю
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