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Сегодня, 20:45

Костя Цзю прокомментировал победу сына Тима над Окампо

Алина Савинова
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Российский боксер Константин Цзю высказался о защите чемпионского титула своего старшего сына Тима Цзю.

 — Поединок был остановлен через одну минуту и 17 секунд. Такое впечатление, что ваши сыновья соревнуются, кто быстрее закончит бой.

— Ни в коем разе. В этом соревнования точно нет, — приводит «КП Спорт» слова Цзю.

 — А что это был за соперник, что удалось его сразу пробить?

 — Просто грамотный удар, правильно попал и все. А там уже чего ждать, когда он восстановится?

 — Вы говорили, что вашим ребятам подбирают хороших соперников. Но, такое впечатление, что достойные соперники у Тима заканчиваются.

 — Соперники никогда не закончатся, всегда будут новые. Их в каждой весовой категории больше 100 человек. Первая десятка — это первая десятка... Но даже в первой тридцатке у них большая конкуренция между собой. Просто Тим был на уровень выше. Это не только его заслуга.

Тим Цзю нокаутировал Карлоса Окампо (34-2) в первом раунде поединка, который состоялся 18 июня в Австралии, и защитил временный титул WBO. Его следующим соперником должен стать абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло.

Источник: https://www.kp.ru/sports/boks/kostya-czzyu-o-pobede-syna-tima-nad-okampo-pravilno-popal-i-vse/
Бокс
Тим Цзю
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