Кравцов назвал разочарования сборной России на чемпионате мира по боксу

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов рассказал, кто его разочаровал на чемпионате мира по боксу-2023.

«В списке разочаровывающих результатов ЧМ-2023 назову Габила Мамедова и Павла Сосулина. Парни в целом хорошо отбоксировали, если говорить про сам бокс, но с точки зрения спортивного результата, конечно, мы все ожидали от них большего. Это огорчает», — приводит «Чемпионат» слова Кравцова.

Мужской ЧМ по боксу стартовал в Ташкенте 1 мая и завершится 14 мая. Российских спортсменов допустили к участию в турнире и разрешили им выступать с национальной символикой.