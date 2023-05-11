Кравцов: «Хочется, чтобы наша команда попала в тройку общекомандного зачета по итогам ЧМ-2023»

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России, рассказал о задачах национальной команды на чемпионат мира по боксу.

«Если сборная России добудет на чемпионате мира три золота, это будет реально классно, великолепный результат. Два золота — тоже вполне удовлетворительный результат с учетом всех сложностей и объективных моментов. И хочется, чтобы наша команда попала в тройку общекомандного зачета по итогам турнира», — приводит «Чемпионат» слова Кравцова.

Мужской ЧМ по боксу стартовал в Ташкенте 1 мая и завершится 14 мая. Российских спортсменов допустили до участия в турнире и разрешили им выступать с национальной символикой.