Кремлев приветствует решение WBA восстановить российских боксеров в рейтингах

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев отреагировал на решение Всемирной боксерской ассоциации восстановить российских и белорусских спортсменов в рейтингах организации.

«Спорт должен существовать вне политики — это принцип, которого мы придерживаемся в IBA. После нашей личной встречи с президентом WBA Хильберто Мендосой мы пришли к общему мнению на этот счет. Я рад, что руководство WBA разделяет этот принцип, и приветствую сегодняшнее решение по восстановлению российских и белорусских спортсменов в рейтингах WBA», — отметил Кремлев ТАСС.

Сегодня, 14 декабря, организация восстановила российских и белорусских боксеров в рейтингах организации.