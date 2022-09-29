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29 сентября, 16:37

Кроуфорд дал прогноз на бой Хейни и Ломаченко

Давид Хачатрян

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0) считает, что в предполагаемом бою абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0) и экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (16-2) фаворитом будет американский спортсмен.

«Я ставлю на Девина. Отдаю ему предпочтение, — сказал Кроуфорд в интервью BoxingScene. — Он молодой, подвижный и с боксерским интеллектом. Но никогда нельзя сбрасывать со счетов Ломаченко. Здесь 50 на 50».

Ломаченко подерется с Джемейном Ортисом (16-0) 29 октября в США. Хейни будет защищать титулы в бою-реванше против Джорджа Камбососа 15 октября в Мельбурне.

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