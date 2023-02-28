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Сегодня, 15:51

Кроуфорд должен провести следующую защиту титула против Роуча

Давид Хачатрян
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Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) следующий поединок должен провести против обязательного претендента Алексиса Роуча (22-1). Такое решение приняла Всемирная боксерская организация (WBO), дав сторонам 20 дней на переговоры. В случае отсутствия договоренности WBO назначит промоутерские торги, сообщает Boxing Scene.

Кроуфорд одолел Давида Аванесяна (29-4) нокаутом в 6-м раунде. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на The CHI Health Center Arena в Омаха, США.

Роуч в прошлом бою нокаутировал Джорджа Аши (33-6) в 7-м раунде. Бой состоялся 28 января в Инглвуде, США.

Бокс
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