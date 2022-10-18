Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:08

Кроуфорд назвал самый громкий бой по боксу последнего десятилетия

Давид Хачатрян

Чемпион WBO в полусреднем весе, третий номер лучших бойцов вне зависимости от категории по версии The Ring Теренс Кроуфорд (38-0) считает, что его многострадальный поединок с чемпионом WBC, WBA и IBF, четвертым номером рейтинга The Ring Эрролом Спенсом (28-0) — это самый громкий бой десятилетия.

«Это громкий бой не только для меня, но и для него, — сказал Кроуфорд в интервью Hudrico Live. — Мне кажется, что это самый громкий бой десятилетия. Мы оба два непобежденных американских бойца, оба входим в пятерку лучших бойцов вне зависимости от категории, оба в расцвете сил. Что еще нужно?»

На вопрос «Когда состоится ваш бой?» Кроуфорд не стал называть точной даты, добавив лишь: «Надеюсь, скоро».

Ранее журналист ESPN Майк Коппингер утверждал, что переговоры о бое Кроуфорда и Спенса зашли в тупик, когда Кроуфорд потребовал полной финансовой прозрачности.

Спенс в прошлом бою одержал досрочную победу в 10-м раунде над Йорденисом Угасом (27-5) и завоевал пояс WBA в полусреднем весе. Бой состоялся 16 апреля в Арлингтоне (США).

Кроуфорд в прошлом бою победил Шона Портера (31-4) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой прошел 20 ноября 2021 года в Лас-Вегасе (США).

0
Читайте также
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Рой Джонс-младший вернется на ринг. Ему ищут соперника