Кудряшов не считает Цзю фаворитом в бою с Чарло

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов поделился впечатлениями от поединка Тимофея Цзю с Тони Харрисоном.

«Комментарии излишни. Тимофей — чемпион мира, он идет по стопам своего отца. Прессинг и темп, которые он задавал, оказались проблемой для Харрисона. Мы можем гадать, был ли он в форме. Слышал версии, что его чуть ли не с дивана вытащили, но Тони — непростой боксер. Цзю себя показал зрелым и состоявшимся мастером. Я тренировался в одном зале с бывшим соперником Тима — Террелом Гаушей. Мы много времени провели вместе. Гауша — тоже не проходной товарищ. Я видел его с Давидом Бенавидесом, которому он не уступал. Тим Цзю все еще набирает, но видно, что его психотип и нервная система готовы к большим боям. Понятно, что мастерство приходит с каждым новым боем, но сделанное сейчас уже является хорошим заделом на будущее. В поединке с Джермеллом Чарло я бы очень постеснялся назвать Тима фаворитом, потому что был на боях Чарло. Он произвел неизгладимое впечатление. Это мастеровитый боксер силового плана. Поэтому не уверен в победе Цзю на сто процентов, хотя буду за него болеть», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Цзю нокаутировал Харрисона в девятом раунде. На счету 28-летнего Тима 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения. Джермелл Чарло является абсолютным чемпионом мира в весовой категории Цзю.