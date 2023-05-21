Кудряшов: «Атлетическая комиссия должна проверить адекватность судейства боя Хейни — Ломаченко»

Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал судейское решение в бою между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

«Атлетическая комиссия должна проверить адекватность судейства. Когда десятый раунд отдают Хейни, то даже человек, который не разбирается в боксе, понимает, что произошло что-то непонятное. Нужно смотреть в контракт, был ли там пункт о реванше», — приводит «РБ Спорт» слова Кудряшова.

Также он высказался о том, что команда Ломаченко собирается подать протест на решение судей.

«Мне кажется, команда Ломаченко и сама не особо верит в пересмотр решения. Мы все понимаем, что шум вокруг боя продолжается какое-то время. Поговорят пару дней и забудут, а решение останется. Хейни — абсолютный чемпион, что теперь делать Василию, вопрос. Все зависит от него самого», — добавил Кудряшов.

Бой прошел 21 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). На счету 24-летнего американца 30 побед в 30 поединках. В активе 35-летнего украинца 3 поражения при 17 победах.